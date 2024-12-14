Неделя с AmurMedia: лучший бренд-шеф, швея корсетного дела, время самбо, крупная авария

В Хабаровском крае в 2025 году заработают новые железнодорожная магистраль и авиатерминал. По итогам 9 месяцев 2024 года Хабаровский край привлек инвестиций в основной капитал на 398,5 млрд рублей — рост на 46,4% в сравнении с 2023 годом. В ДФО регион сейчас на первом месте по индексу инвестиций в основной капитал и на третьем месте — по объемам инвестиций, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.