Неделя с AmurMedia: лучший бренд-шеф, швея корсетного дела, время самбо, крупная авария

Роман Горячев — лучший бренд-шеф Хабаровска: «Ещё в школе решил, что стану поваром». Лучших в сфере услуг общественного питания выбрали в Хабаровском крае. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов прошла в Городском Дворце культуры. Экспертное и профессиональное жюри в течение нескольких месяцев выбирало лучших из лучших: повара, бариста, администратора, официанта, расскажет ИА AmurMedia.
Герой СВО в Хабаровском крае провёл «урок мужества» в сельской школе. В Хабаровском крае в средней общеобразовательной школе села Серегеевка прошел «Урок мужества» с участием старшего лейтенанта Равиля Шаяхметова, награжденного орденом Мужества в зоне СВО. Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, сообщает ИА AmurMedia.
Бывший прокурор возглавил службу взаимодействия с правоохранителями в мэрии Хабаровска. С 9 декабря 2024 года к своим служебным обязанностям приступил начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами Евгений Процевский, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на мэрию Хабаровска.
Сшить на века: швея из Хабаровска рассказала о создании корсетов из советских гобеленов. Ольга Тарасова — швея и мастер корсетного дела. В её руках из советского гобелена рождаются неповторимые изделия, которые словно «обнимают» девичью фигуру. Созданные по эдвардианской выкройке начала ХХ века, корсеты не только подчеркивают изящные формы, но и сохраняют здоровье.
Всероссийская конференция «Время самбо» прошла в Хабаровске. В Хабаровске состоялась многодневная Всероссийская конференция «Время самбо», основным местом проведения которой стал Краевой центр образования. В рамках конференции прошли мастер-классы от известных самбистов и тренеров, показательные выступления по фиджитал-самбо и открытая тренировка для слабовидящих спортсменов. Кроме того, участники приняли контрольные нормативы ГТО по самозащите без оружия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Выставка о 75-летии Хабаровского процесса открылась в госархиве. Государственный архив Хабаровского края подготовил историко-документальный выставочный проект «Последняя точка Второй мировой войны» (16+), приуроченный к 75-летию проведения Хабаровского процесса. Здесь представлены архивные материалы, отражающие историю проведения Хабаровского процесса и событий, ему предшествовавших, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровском крае в 2025 году заработают новые железнодорожная магистраль и авиатерминал. По итогам 9 месяцев 2024 года Хабаровский край привлек инвестиций в основной капитал на 398,5 млрд рублей — рост на 46,4% в сравнении с 2023 годом. В ДФО регион сейчас на первом месте по индексу инвестиций в основной капитал и на третьем месте — по объемам инвестиций, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровске в кратчайшие сроки устранили крупную аварию на тепломагистрали. Сегодня в Хабаровске из-за порыва трубы на улице Совхозной без тепла остались жители Железнодорожного, Центрального и Кировского районов: около 700 частных и 269 многоквартирных домов, а также 17 общежитий. Авария стала серьезным вызовом, но благодаря оперативной работе специалистов СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» и слаженной организации удалось устранить последствия уже к 16:55. Тепло и горячая вода поступили в дома горожан в кратчайшие сроки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Пенсионеры Хабаровска смогут бесплатно заниматься плаванием. Пенсионеры Хабаровска и Хабаровского района смогут бесплатно заниматься плаванием в бассейне «Дельфин». Эта возможность появилась благодаря проекту «Хабаровское долголетие», который стартовал в декабре этого года. Если пилотный проект будет востребован у жителей региона, то в дальнейшем его реализуют по всему Хабаровскому краю, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Социальные кураторы сопровождают пациентов в больницах Хабаровского края. В медицинских учреждениях края продолжает развиваться проект социальных кураторов, которые помогают связаться с родственниками, восстановить документы, привезти их в больницу. Одним словом, такие специалисты сопровождают пациентов в социальных вопросах полностью — от госпитализации до выписки, что позволяет медперсоналу сосредоточиться непосредственно на лечении граждан. Данный проект реализуется в рамках Национальной социальной инициативы, запущенной по поручению Президента России Владимира Путина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Церемония открытия выставки «История женского движения» состоялась в Хабаровске. В Центральной детской библиотеке имени Гайдара состоялось торжественное открытие выставки «Женское движение Хабаровска: история становления» (6+). Выставка, созданная в сотрудничестве с Хабаровским городским Союзом женщин, освещает истоки женского общественного движения в столице края и прослеживает его ключевые этапы развития, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой пресс-службу администрации города.