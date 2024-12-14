Трамп потребовал сбивать «загадочные беспилотники», замеченные над США

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что «загадочные» беспилотные летательные аппараты, замеченные над территорией США, следует ликвидировать.
Он потребовал, чтобы действующие американские власти признались, что знают правду о беспилотниках. Трамп призвал сбить дроны в случае, если правительство не объясниться перед американцами.
«Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.
Напомним, беспилотники были замечены в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком. Ранее сообщалось, что полёт роя неизвестных дронов над Нью-Джерси попал на видео.
Учёный Майк Адамс заявил, что сообщения о беспилотных летательных аппаратах в небе над штатом Нью-Джерси связаны с проведением секретных испытаний Военно-морских сил Соединённых Штатов.
Конгрессмен Джош Готтхаймер обвинил ФБР в утаивании информации о беспилотных летательных аппаратах над двумя штатами.