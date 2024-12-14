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Трамп потребовал сбивать «загадочные беспилотники», замеченные над США

Дроны были замечены в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что «загадочные» беспилотные летательные аппараты, замеченные над территорией США, следует ликвидировать.

Он потребовал, чтобы действующие американские власти признались, что знают правду о беспилотниках. Трамп призвал сбить дроны в случае, если правительство не объясниться перед американцами.

«Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.

Напомним, беспилотники были замечены в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком. Ранее сообщалось, что полёт роя неизвестных дронов над Нью-Джерси попал на видео.

Учёный Майк Адамс заявил, что сообщения о беспилотных летательных аппаратах в небе над штатом Нью-Джерси связаны с проведением секретных испытаний Военно-морских сил Соединённых Штатов.

Конгрессмен Джош Готтхаймер обвинил ФБР в утаивании информации о беспилотных летательных аппаратах над двумя штатами.