Привезли. Главная новогодняя ель Петербурга уже на Дворцовой и ждет украшения

Работы по перемещению дерева начали ранним утром 13 декабря. Ель, росшую более века в районе Вещевского шоссе, спилили к обеду и начали готовить к доставке. С помощью кранов дерево погрузили со всеми предосторожностями — одной из задач было довезти его до города в целости и сохранности. Трал для перевозки создавал праздничный настрой с пользой: если гирлянды просто светили, то баннер с поздравлением города имел вполне конкретную функцию — дополнительной защиты дерева.