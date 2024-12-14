Попова: случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет

В России случаи заражения людей птичьим гриппом не зарегистрированы, и необходимости введения новых профилактических мер пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для РИА Новости.
Она подчеркнула, что на данный момент в стране случаев заболевания среди людей не выявлено. По её словам, действующих профилактических мер достаточно, и вводить дополнительные пока не требуется.
Во время выступления на международной конференции, посвящённой борьбе с инфекционными заболеваниями, Попова отметила, что существует высокий риск передачи птичьего гриппа человеку. Этот риск активно оценивается, и принимаются меры для его предотвращения.
Ранее заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России на данный момент не превышает средних темпов, однако ситуация может измениться.