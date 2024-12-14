Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попова: случаев заболевания людей гриппом птиц в России нет

При этом существует высокий риск передачи птичьего гриппа человеку.

Источник: Аргументы и факты

В России случаи заражения людей птичьим гриппом не зарегистрированы, и необходимости введения новых профилактических мер пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для РИА Новости.

Она подчеркнула, что на данный момент в стране случаев заболевания среди людей не выявлено. По её словам, действующих профилактических мер достаточно, и вводить дополнительные пока не требуется.

Во время выступления на международной конференции, посвящённой борьбе с инфекционными заболеваниями, Попова отметила, что существует высокий риск передачи птичьего гриппа человеку. Этот риск активно оценивается, и принимаются меры для его предотвращения.

Ранее заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России на данный момент не превышает средних темпов, однако ситуация может измениться.