Молодежный центр готовят к открытию в Усть-Куте

Пространство для молодежи планируют создать в Усть-Куте. Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова уже посетила здание, где будет размещен будущий центр, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Молодые люди Усть-Кута и района смогут пройти профориентацию, вступить в клуб для молодых семей, клуб молодых предпринимателей, а также посетить кибер-арену, медиа-студию, творческую мастерскую и воспользоваться фудкортом. Будет организовано специальное пространство для детей.
В трехэтажном кирпичном здании общей площадью 1530 кв. м провели капитальный и косметический ремонт помещений. Также обновляют системы отопления. Работы закончат до 31 декабря 2024 года. Восстановление систем водоотведения завершат к 1 октября следующего года.
Напомним, в Осинском районе около села Обуса неизвестные срубили две сосны. Одна из них при падении задела провода линии электропередач, из-за чего в близлежащих населенных пунктах возникли кратковременные перебои с электричеством.