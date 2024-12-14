Молодежный центр готовят к открытию в Усть-Куте

Молодые люди Усть-Кута и района смогут пройти профориентацию, вступить в клуб для молодых семей, клуб молодых предпринимателей, а также посетить кибер-арену, медиа-студию, творческую мастерскую и воспользоваться фудкортом. Будет организовано специальное пространство для детей.