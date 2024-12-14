Сибиряк выжил после 20 дней в лесу, его верный пес погиб

Сибиряк Виктор Виноградов осенью 2018 года заблудился в лесу с любимой собакой по кличке Тор. В один из теплых октябрьских деньков он с утра пошел за лисичками. Места, казалось бы, давно знакомые, родные. Но внезапно понял, что потерялся.
Блуждания по холодной тайге продолжались не один, не два дня, а целых три недели. Всё это время его искали. Надежда не угасала.
Спустя шесть лет после происшествия Виктор в эфире передачи «Пусть говорят» поделился воспоминаниями о лесной прогулке, которая пошла не по плану. Подробнее — в материале krsk.aif.ru.
Медвежонка принял за собаку.
Утро 1 октября для Виктора Алексеевича начиналось приятно. Он был в отпуске на даче. Хотел поработать на садовом участке. С собой взял домашнего любимца — бультерьера Тора. Утром погода была отличная: светило солнце, желтели листья на деревьях. Мужчина подумал, почему бы не сходить за грибами, пособирать лисичек. Если не получится найти, то просто погулять по лесу в хороший, теплый день.
Виктор признавался, что леса казались ему хорошо знакомыми. Он нередко ходил в те места со своими детьми. Всё свое, родное, кажется, в этих местах точно не заблудишься.
Взял собаку, рюкзак, телефон и отправился за грибами. Какое-то время всё, что нормально, но вдруг Виктор понял, что заблудился. Как так произошло — он не понимает до сих пор. Видимо, знакомую тропинку замело листьями.
Да еще и на лесном пригорочке встретил какое-то животное. Мужчине показалось, что это собака. Он даже хотел свистнуть, но в горле пересохло. Присмотревшись к животному получше, он увидел, что уши-то круглые. Это оказался медвежонок.
«Значит, где-то рядом находится медведица. А моя собака не любит больших зверей. Ей всё равно, кто. На любого набросится. Если бы она увидела медведицу, то кинулась бы незамедлительно и вцепилась, но силы вряд ли бы оказались на стороне бультерьера. Поэтому хорошо, что собака не заметила медведя», — вспоминает Виктор.
Он схватил пса на руки и побежал по пригорку наверх, но вдруг понял, что медведица сможет догнать его за пять минут, поэтому аккуратненько с собакой спустился и пошел в обратную сторону.
Согревали друг друга телами.
Нужно было искать, где переночевать. Телефон к тому времени уже разрядился. Для ночлега он ломал и стелил пихтовые ветки, делал навес для защиты от дождя. Ложился на землю, пса клал сверху на себя и прикрывал рюкзаком. Так и спасались по ночам, грея друг друга. Пес буквально помог ему выжить, говорит мужчина.
Как вспоминает Виктор, питался в лесу в основном хвоей и кедровой смолой. Собака съела кожаные ремни, потом сгрызла и часть рюкзака. Бультерьер не мог терпеть голод.
«Вывести из леса бультерьер меня не мог. Это домашняя собака, которая в лесу абсолютно не ориентируется. К тому же ей там передвигаться ей было сложно — лапы короткие. Когда собака перебиралась через поваленные деревья, то дальше идти не могла. Приходилось её брать на плечи и на себе тащить. А у меня уже суставы болели», — рассказывает Виктор.
Через неделю заблудившиеся набрели на избушку. Там нашли подсолнечное масло, консервы, спички. Для Тора удалось зажарить мышей. Отдохнув несколько дней, Виктор взял спички, масло и двинулся по тропинке, которая вела от домика. Через несколько дней на опушке леса мужчина услышал звуки трактора — кто-то рубил лес. Так и спасся. Попросил у лесорубов телефон, позвонил дочери, и сказал, что жив.
Пока Виктор выживал в дикой природе, его и Тора искали около 300 человек, они прочесали более 100 км леса. В итоге Виктор вышел к лесопилке в районе деревни Кускун. А отправился из поселка Подгорный, расстояние между населенными пунктами — более 20 км по прямой.
Дочь верила, что отец найдется.
Дочь Виктора Татьяна все эти дни не переставала искать отца и верила, что с ним всё в порядке. Даже когда поисковики, волонтеры готовы были уже опустить руки, она не сдавалась.
«Всё это время, с самого начала поисков, я не теряла надежду. Даже когда поисковики сказали, что шансов нет — ищем труп. Папа потерялся 1 октября. Первые заморозки наступили 15 октября», — отмечает Татьяна. Она каждый день продолжала поиски.
Виктор в лесу тоже не унывал. Когда было тяжело, пел песни, думал о родных, о собаке. Это придавало ему сил. Кружащие над головой вороны не каркали, а плакали, как дети, вспоминает он. Это действовало угнетающе. Но собака поддерживала, развлекала, то палку принесет, то словно скажет: «Хозяин, что приуныл». Оба сильно истощились, потеряли в весе примерно по 15 кг.
«Когда в Красноярске лежал на лечении, медсестра подошла ко мне и сказала: “Можно, я вас поцелую”. Спрашиваю: “За что?” “За то, что собаку не съели”», — рассказал Виктор.
К сожалению, собака не смогла оправиться после выпавшего испытания. Через некоторое время она погибла. Голод нанес тяжелый удар по здоровью бультерьера.