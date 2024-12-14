Сибиряк выжил после 20 дней в лесу, его верный пес погиб

«Вывести из леса бультерьер меня не мог. Это домашняя собака, которая в лесу абсолютно не ориентируется. К тому же ей там передвигаться ей было сложно — лапы короткие. Когда собака перебиралась через поваленные деревья, то дальше идти не могла. Приходилось её брать на плечи и на себе тащить. А у меня уже суставы болели», — рассказывает Виктор.