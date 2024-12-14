Щуку размером с ребёнка поймала жительница Хабаровского края

Женщина рыбачила 13 декабря возле села Елабуга на правом берегу реки Амур — это была её первая в жизни подлёдная ловля. Когда из лунки показалась щука, хабаровчанка была настолько шокирована, что не смогла сдержать эмоции от выигрыша в «рыболовную лотерею».