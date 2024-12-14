Щуку размером с ребёнка поймала жительница Хабаровского края

Жительница Хабаровского края выловила гигантскую щуку размером с ребёнка, сообщает Telegram-канал «В САДКЕ — Рыбалка ДВ».
Женщина рыбачила 13 декабря возле села Елабуга на правом берегу реки Амур — это была её первая в жизни подлёдная ловля. Когда из лунки показалась щука, хабаровчанка была настолько шокирована, что не смогла сдержать эмоции от выигрыша в «рыболовную лотерею».
Вес трофея, передаёт канал, составил 11 килограммов. Такой удачей редко могут похвастаться даже бывалые рыбаки. Средний вес щуки в дикой природе составляет 5 килограммов, а длина обычно не превышает одного метра.