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Щуку размером с ребёнка поймала жительница Хабаровского края

Женщина рыбачила впервые в жизни и уже обзавелась внушительным трофеем.

Источник: Соцсети

Жительница Хабаровского края выловила гигантскую щуку размером с ребёнка, сообщает Telegram-канал «В САДКЕ — Рыбалка ДВ».

Женщина рыбачила 13 декабря возле села Елабуга на правом берегу реки Амур — это была её первая в жизни подлёдная ловля. Когда из лунки показалась щука, хабаровчанка была настолько шокирована, что не смогла сдержать эмоции от выигрыша в «рыболовную лотерею».

Вес трофея, передаёт канал, составил 11 килограммов. Такой удачей редко могут похвастаться даже бывалые рыбаки. Средний вес щуки в дикой природе составляет 5 килограммов, а длина обычно не превышает одного метра.