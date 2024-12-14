Рейсы из Иркутска в Шанхай и Гуанчжоу запустят с 14 и 15 декабря

Крупная авиакомпания объявила о запуске новых рейсов. Теперь из Иркутска будет возможно улететь в Шанхай и Гуанчжоу с 14 и 15 декабря соответственно. Boeing 737−800 вмещает до 168 пассажиров в экономклассе и 8 — в бизнес-классе.
По данным пресс-службы авиаперевозчика, рейсы из Приангарья будут отправляться в 21:25 и приземляться в Шанхае в 02:10. Обратные рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям: вылет в 03:15, прибытие в аэропорт Иркутска в 08:05. Время в пути составит до 4 часов 50 минут.
По вторникам самолет будет вылетать в Гуанчжоу в 21:10 и приземляться в 02:45. Обратный рейс в среду выполняется в 03:45 и прибывает в Иркутск в 09:25. Воскресный — в 23:00 и в 04:15 соответственно. Еще один обратный рейс из Гуанчжоу будет выполняться по понедельникам в 05:15 с прибытием в 11:10. Время в пути составит около 5 часов 15 минут.
Напомним, в Иркутске произошла авария с участием маршрутного автобуса. По предварительной информации, 13 декабря в районе развязки Академического моста 69-летний водитель ехал в сторону улицы Кожова и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.