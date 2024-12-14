Рейсы из Иркутска в Шанхай и Гуанчжоу запустят с 14 и 15 декабря

По вторникам самолет будет вылетать в Гуанчжоу в 21:10 и приземляться в 02:45. Обратный рейс в среду выполняется в 03:45 и прибывает в Иркутск в 09:25. Воскресный — в 23:00 и в 04:15 соответственно. Еще один обратный рейс из Гуанчжоу будет выполняться по понедельникам в 05:15 с прибытием в 11:10. Время в пути составит около 5 часов 15 минут.