В Красноярске женщина перевела мошенникам 5,6 млн рублей

59-летняя жительница города поверила своей бывшей «начальнице», которая якобы написала ей в мессенджере об утечке личных данных как бывших, так и нынешних сотрудников. Красноярка доверилась этому авторитетному человеку и по её просьбе стала ожидать звонка от правоохранителей. Позже с ней связались лже-сотрудники полиции и сообщили, что на неё оформляют многомиллионный кредит. Кроме того, эти средства планировалось перевести на счёт запрещённой в РФ организации, поэтому женщине грозило уголовное преследование.