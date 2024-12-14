В Красноярске женщина перевела мошенникам 5,6 млн рублей

59-летняя жительница города поверила своей бывшей «начальнице», которая якобы написала ей в мессенджере об утечке личных данных как бывших, так и нынешних сотрудников. Красноярка доверилась этому авторитетному человеку и по её просьбе стала ожидать звонка от правоохранителей. Позже с ней связались лже-сотрудники полиции и сообщили, что на неё оформляют многомиллионный кредит. Кроме того, эти средства планировалось перевести на счёт запрещённой в РФ организации, поэтому женщине грозило уголовное преследование.
Так, по наставлению киберпреступников, женщина принялась за «исчерпывание кредитного потенциала» и оформила 3 займа на общую сумму 5,6 миллионов рублей. Для этого пострадавшая заложила своё имущество — квартиру и машину. Вырученные деньги она перевела мошенникам на «безопасный счёт». Заведено уголовное дело.
Уважаемые граждане, будьте бдительны! Никогда не сообщайте свои персональные данные и данные банковских карт по телефону, не осуществляйте без необходимости займ денежных средств в банковских учреждениях, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранителем! — обращаются к жителям края сотрудники прокуратуры. В ведомстве также сообщили, что с начала года жертвами интернет-преступников стали 11 915 жителей края. Причиненный ущерб составил более 3,2 миллиардов рублей.