В Кировском районе охотника, предположительно, загрыз медведь

Как сообщили в субботу утром много телеграмм-каналы Приморского края, в Кировском районе на охоте погиб мужчина. Его тело со следами увечий нашли в лесу.
Официально пока не было информации о том, что же случилось на самом деле. Может быть, человек пошел на охоту и мог стать жертвой нападения медведя. Возможно, у человека заклинило ружье.
«Село Еленовка, Кировский район, нашли вчера, зовут его Алексей, это знакомый моего друга. У него заклинил карабин “Сайга”, — пишут в чатах местные жители.
Сейчас по факту начата проверка.
Напомним, что в сентябре в районе Лучегорска медведь загрыз до смерти двух мужчин и растерзал около 30 собак в приюте. Позже его ликвидировали.