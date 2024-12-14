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В Кировском районе охотника, предположительно, загрыз медведь

Официально факт ещё не подтвержден, есть только видео в социальных сетях.

Источник: Заповедник "Остров Врангеля"/Wrangel Island

Как сообщили в субботу утром много телеграмм-каналы Приморского края, в Кировском районе на охоте погиб мужчина. Его тело со следами увечий нашли в лесу.

Официально пока не было информации о том, что же случилось на самом деле. Может быть, человек пошел на охоту и мог стать жертвой нападения медведя. Возможно, у человека заклинило ружье.

«Село Еленовка, Кировский район, нашли вчера, зовут его Алексей, это знакомый моего друга. У него заклинил карабин “Сайга”, — пишут в чатах местные жители.

Сейчас по факту начата проверка.

Напомним, что в сентябре в районе Лучегорска медведь загрыз до смерти двух мужчин и растерзал около 30 собак в приюте. Позже его ликвидировали.

несчастный случай