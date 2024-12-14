МВД: Рысь заметили в районе порта Байкал

Напомним, в декабре 2023 года в одном из жилых дворов Ленинского района Иркутска прохожие заметили крупную кошку. Сначала сибиряки подумали, что у кого-то сбежал породистый питомец, вроде мейн-куна. Однако, приглядевшись, жильцы многоквартирных домов впали в шок — под окнами у них «поселилась» дикая рысь.