МВД: Рысь заметили в районе порта Байкал

Важно! В полицию поступило сообщение о рыси, которую заметили вблизи порта Байкал, рядом с истоком реки Ангара. Очевидец рассказал, что вечером 13 декабря хищник напал на кошку.
Указанные сведения проверяются. Проинформирмрованы охотоведы, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Встреча с любым диким животным потенциально опасна для здоровья и жизни. Необходимо избегать любого взаимодействия: не пытаться кормить, сблизиться, запечатлеть на фото или видео. В любой момент зверь может проявить агрессию.
Напомним, в декабре 2023 года в одном из жилых дворов Ленинского района Иркутска прохожие заметили крупную кошку. Сначала сибиряки подумали, что у кого-то сбежал породистый питомец, вроде мейн-куна. Однако, приглядевшись, жильцы многоквартирных домов впали в шок — под окнами у них «поселилась» дикая рысь.