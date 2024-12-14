В музее Амурского моста появились новые экспонаты

«Автомотриса АС1А, ставшая экспонатом, впервые вышла на линию в 1978 году. Двухосные мотрисы данной серии производились в СССР с 1964 по 1980 годы на Великолукском локомотивовагоноремонтном заводе (Псковская область). Они использовались для перевозки путевых бригад и инспекционных поездок руководящего состава. Тепловоз ТГМ40С был выпущен в 1996 году. Этот локомотив предназначен для выполнения маневровых работ и очистке путей от снега, о чем говорит буква “С” в наименовании типа», — пояснили в пресс-службе ДВЖД.