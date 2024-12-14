Площадку для выгула собак открыли в иркутском микрорайоне Зеленый

— Это первый такой объект в нашем округе, — прокомментировала глава Правобережного округа Елена Торохова. — Надеюсь, владельцы собак по достоинству оценят его преимущества. При этом следует соблюдать правила пользования площадкой. Одним из обязательных условий является самостоятельная уборка продуктов жизнедеятельности животных.