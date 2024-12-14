Площадку для выгула собак открыли в иркутском микрорайоне Зеленый

В микрорайоне Зеленый в Иркутске появилась площадка для выгула и дрессировки собак. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
— Это первый такой объект в нашем округе, — прокомментировала глава Правобережного округа Елена Торохова. — Надеюсь, владельцы собак по достоинству оценят его преимущества. При этом следует соблюдать правила пользования площадкой. Одним из обязательных условий является самостоятельная уборка продуктов жизнедеятельности животных.
На участке возле дома № 38 установили ограждение, балансир, барьеры разной высоты, горку, бум, слалом, тоннель, различного вида кольца, а также мостик, трамплин и дорожку. Элементы подойдут для больших и маленьких пород. Для хозяев животных предусмотрен навес, лавочки и урны.
Напомним, в полицию поступило сообщение о рыси, которую заметили вблизи порта Байкал, рядом с истоком реки Ангара. Очевидец рассказал, что вечером 13 декабря хищник напал на кошку.