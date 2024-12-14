В Красноярске поменяли год на стеле, установленной в честь универсиады

Напомним, что в конце 2024 года были приведены в порядок и другие стелы с названием города. Одна из них — вынужденно, так как в ноябре выяснилось, что вандалы украли ее подсветку. Как им удалось незаметно демонтировать ее с огромного сооружения, находящегося на оживленном въезде в столицу края — пока остается загадкой.