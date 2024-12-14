Опубликована онлайн-карта елочных базаров в Красноярске

Там насчитывается 39 адресов.
Наибольшее количество базаров в Советском районе. Некоторые места имеют хороший рейтинг. Например, покупатели высоко оценили базар в седьмом и третьем микрорайонах.
Елки можно приобрести в каждом районе Красноярска. Есть места с хорошими отзывами в Свердловском районе на Пашенном.
«Хороший базар. Заранее приобрели натуральную ёлочку. Дома уже поставили, не украсили. Но запах дома бесподобный», — пишет пользователь.
Найти свою елку можно здесь.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать искусственную ель.