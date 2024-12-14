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Опубликована онлайн-карта елочных базаров в Красноярске

На онлайн-картах 2-гис создали отдельную вкладку для елочных базаров.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Там насчитывается 39 адресов.

Наибольшее количество базаров в Советском районе. Некоторые места имеют хороший рейтинг. Например, покупатели высоко оценили базар в седьмом и третьем микрорайонах.

Елки можно приобрести в каждом районе Красноярска. Есть места с хорошими отзывами в Свердловском районе на Пашенном.

«Хороший базар. Заранее приобрели натуральную ёлочку. Дома уже поставили, не украсили. Но запах дома бесподобный», — пишет пользователь.

Найти свою елку можно здесь.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать искусственную ель.