В 2025 году в Приморье откроется филиал Национального центра «Россия»

Осенью будущего года во Владивостоке откроют филиал национального центра «Россия». Уже известно, что это произойдет будущей осенью. А местом будущего объекта определено здание океанариума в центре города.
«Выставка будет организована как познавательное путешествие, включающее в себя историю нашего региона, современность и футурологические сценарии через интерактивные экраны, через квесты», — сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Предполагается, что в центре будут представлены успехи региона во многих сферах экономики и социальной жизни. Там же в филиале расположится гастрономическая зона.
Изюминкой центра станет большой аквариум, в котором будут представлены обитатели Японского моря,
Напомним, что об открытии Национального центра «Россия» и его филиалов в регионах страны сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.