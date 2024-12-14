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В 2025 году в Приморье откроется филиал Национального центра «Россия»

Губернатор края Олег Кожемяко анонсировал это событие во время рабочей поездки в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Осенью будущего года во Владивостоке откроют филиал национального центра «Россия». Уже известно, что это произойдет будущей осенью. А местом будущего объекта определено здание океанариума в центре города.

«Выставка будет организована как познавательное путешествие, включающее в себя историю нашего региона, современность и футурологические сценарии через интерактивные экраны, через квесты», — сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

Предполагается, что в центре будут представлены успехи региона во многих сферах экономики и социальной жизни. Там же в филиале расположится гастрономическая зона.

Изюминкой центра станет большой аквариум, в котором будут представлены обитатели Японского моря,

Напомним, что об открытии Национального центра «Россия» и его филиалов в регионах страны сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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