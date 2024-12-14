Закон о 13 пенсии ко дню рождения рассмотрит Госдума

Перспективы законопроекта, впрочем, кажутся сомнительными. 10 лет назад, с 2014 года, накопительную часть пенсии заморозили именно из-за нехватки денег в Пенсионном фонде. Эта самая заморозка несколько раз продлевалась, в очередной раз — до конца 2024 года. Ожидания, что вдруг в Пенсионном фонде появятся деньги на выплату 13-й пенсии, не смотрятся реалистичными.