Закон о 13 пенсии ко дню рождения рассмотрит Госдума

Анонсировал документ заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. По мнению законодателя, государство таким образом может поддержать пенсионеров дважды. Во-первых, такой шаг позволит им почувствовать заботу властей. Во-вторых, 13-я пенсия станет прибавкой для организации праздника или поможет решить другие житейские проблемы.
«Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур», — приводит слова Чернышова РИА Новости.
Напомним, что законопроект о 13-й пенсии уже разрабатывался и вносился в Госдуму все теми же разработчиками из фракции ЛДПР. Год назад его отклонили по формальным причинам, из-за юридических недочетов. По словам Чернышова, сейчас документ доработан.
Перспективы законопроекта, впрочем, кажутся сомнительными. 10 лет назад, с 2014 года, накопительную часть пенсии заморозили именно из-за нехватки денег в Пенсионном фонде. Эта самая заморозка несколько раз продлевалась, в очередной раз — до конца 2024 года. Ожидания, что вдруг в Пенсионном фонде появятся деньги на выплату 13-й пенсии, не смотрятся реалистичными.