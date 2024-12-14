Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ожидаются облачная погода, снег и до минус 6 градусов

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 60% 777 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до 6 градусов мороза прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет минус 6 — минус 4 градуса. В ночь на воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 7 — минус 5 градусов.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 16 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в выходные в Москве высота сугробов может возрасти до 30 см, а в некоторых районах Подмосковья — до 40 см.