В Москве ожидаются облачная погода, снег и до минус 6 градусов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до 6 градусов мороза прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет минус 6 — минус 4 градуса. В ночь на воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 7 — минус 5 градусов.
Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем ожидается от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 16 декабря.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в выходные в Москве высота сугробов может возрасти до 30 см, а в некоторых районах Подмосковья — до 40 см.