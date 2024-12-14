Красноярка решила спасти свои личные данные и отдала мошенникам 5,6 млн рублей

Те позвонили женщине и заверили, что ее данными уже пытаются воспользоваться неизвестные. Они якобы оформляют на нее многомиллионный кредит и пытаются перевести все сбережения за границу. Мнимые правоохранители заявили, что красноярке нужно «чётко слушать все их указания» — только это может спасти ее от неприятностей и уголовной ответственности.