Красноярка решила спасти свои личные данные и отдала мошенникам 5,6 млн рублей

Об этом рассказали в прокуратуре края.
В ноябре 2024 года 59-летней женщине в «Телеграме» написала бывшая начальница. На самом деле, аккаунт был фейковый и сообщения от ее лица присылали мошенники.
В письме говорилось, что произошла утечка базы данных сотрудников, как нынешних, так и бывших. Красноярка поверила и по просьбе лже-начальницы стала ждать, пока с ней свяжутся правоохранители.
Те позвонили женщине и заверили, что ее данными уже пытаются воспользоваться неизвестные. Они якобы оформляют на нее многомиллионный кредит и пытаются перевести все сбережения за границу. Мнимые правоохранители заявили, что красноярке нужно «чётко слушать все их указания» — только это может спасти ее от неприятностей и уголовной ответственности.
Женщина направилась в банк и оформила три займа на сумму 5,6 млн рублей, чтобы «исчерпать кредитный потенциал». Она заложила квартиру и машину. Все деньги женщина направила на «безопасный счет», который, конечно, принадлежал аферистам.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Всего за прошедшую неделю жители края передали интернет-преступникам 69,8 млн рублей.