В 2025 году во Владивостоке откроется филиал национального центра «Россия»

«Наша задача — не просто познакомить гостей филиала с Приморьем, а представить там то, чем мы справедливо гордимся, что дорого нам, чем мы хотели бы поделиться со всей страной и миром. А нам есть что показать! И, конечно, мы создаем филиал Национального центра “Россия” для наших детей, молодежи. Они должны ценить достижения наших предков, беречь это наследие и с любовью к Родине двигаться вперед», — отметил Олег Кожемяко.