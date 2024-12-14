В 2025 году во Владивостоке откроется филиал национального центра «Россия»

Филиал национального центра «Россия» появится на Спортивной набережной во Владивостоке в 2025 году. Его проект представил организационному комитету центра губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на официальный телеграм-канал главы региона.
В филиале откроются лекционные залы, гастрономическая зона с библиотекой и коворкингом, универмаг местной продукцией и сувениров, детская зона развлечений, технопарк, военно-патриотическая зона, экспозиция «Наследие» и аквариум с амурскими осетрами. О достижениях Приморского края расскажет выставка и центральная инсталляция в холле, обновляющаяся каждое полугодие, а также пространство «Почувствуй Приморский край».
«Наша задача — не просто познакомить гостей филиала с Приморьем, а представить там то, чем мы справедливо гордимся, что дорого нам, чем мы хотели бы поделиться со всей страной и миром. А нам есть что показать! И, конечно, мы создаем филиал Национального центра “Россия” для наших детей, молодежи. Они должны ценить достижения наших предков, беречь это наследие и с любовью к Родине двигаться вперед», — отметил Олег Кожемяко.
Открытие филиала запланировано на осень 2025 года.