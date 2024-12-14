В Красноярске задержали двух водителей грузовиков без прав

Рейд по соблюдению правил дорожного движения водителями большегрузов состоялся 12 декабря на правобережной части города. В ходе мероприятия на улице Глинки полицейские остановили два грузовика Mitsubishi Fuso Canter, за рулём которых оказались мужчины 37 и 44 лет без нужной категории прав.