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В Красноярске задержали двух водителей грузовиков без прав

В Красноярске провели рейд на соблюдение водителями большегрузов правил дорожного движения.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярске во время рейда задержали двух водителей грузовиков без прав категории «С». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.

Рейд по соблюдению правил дорожного движения водителями большегрузов состоялся 12 декабря на правобережной части города. В ходе мероприятия на улице Глинки полицейские остановили два грузовика Mitsubishi Fuso Canter, за рулём которых оказались мужчины 37 и 44 лет без нужной категории прав.

Теперь мужчинам грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Один из грузовиков отправили на спецстоянку, а второй забрал водитель, имеющий нужную категорию прав.

В ГАИ отметили, что за время рейда полицейские выявили более 30 нарушений ПДД, совершённых водителями грузовых автомобилей.

ГИБДД