Труппа Хабаровского музыкального театра отправляется на Сахалин

— Последний раз Хабаровский краевой академический музыкальный театр приезжал с гастролями на Сахалин около 10 лет назад, поэтому для нас очень ценно и важно принять участие в межрегиональной программе «Большие гастроли», а также представить новые постановки зрителям Южно-Сахалинска. Выражаем огромную благодарность Министерству культуры Российской Федерации и «Росконцерту» за предоставленную возможность отправиться на гастроли. С нетерпением ждем встречи со зрителями в Сахалинской филармонии! — рассказала директор Хабаровского музыкального театра Евгения Ремус.