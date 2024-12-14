Труппа Хабаровского музыкального театра отправляется на Сахалин

Уже на следующей неделе, 17 и 18 декабря, состоятся «Большие гастроли» Хабаровского краевого академического музыкального театра в Южно-Сахалинске. На сцене Сахалинской филармонии артисты представят две премьеры, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Зрители смогут увидеть одноактный балет «Метель» на музыку Георгия Свиридова. Также труппа театра подготовила музыкальную поэму «Мцыри», режиссером-постановщиком которой является Федор Шалагин, выпускник ГИТИСа, присоединившийся к коллективу ХМТ в начале 99 театрального сезона.
В составе гастрольной группы Хабаровского краевого академического музыкального театра — артисты-вокалисты, артисты хора и балета, а также технические специалисты, руководство и художественно-постановочная команда. В общей сложности дальневосточный регион посетят 86 человек.
— Последний раз Хабаровский краевой академический музыкальный театр приезжал с гастролями на Сахалин около 10 лет назад, поэтому для нас очень ценно и важно принять участие в межрегиональной программе «Большие гастроли», а также представить новые постановки зрителям Южно-Сахалинска. Выражаем огромную благодарность Министерству культуры Российской Федерации и «Росконцерту» за предоставленную возможность отправиться на гастроли. С нетерпением ждем встречи со зрителями в Сахалинской филармонии! — рассказала директор Хабаровского музыкального театра Евгения Ремус.
Гастроли организованы Федеральным учреждением культуры «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Как отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, благодаря данному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива.
Добавим, в настоящее время благодаря поддержке правительства края, выстроен график гастролей театра за пределы региона — в январе следующего года Хабаровский музыкальный театр отправится на гастроли в Москву, где выступит на площадках Российского института театрального искусства — ГИТИС и Московского музыкального театра «Геликон-Опера», а в феврале ХМТ покажет премьеры на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.