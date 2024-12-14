В Дальнегорске отменили новогодний салют после опроса жителей

«Сегодня дальнегорцы в очередной раз убедились, что могут влиять на некоторые решения городских властей. Правда, только в том случае, когда их спрашивают. Осталось только поверить, что их мнение может влиять и на другие, более значимые процессы», — сообщил один из местных телеграм-каналов (18+).