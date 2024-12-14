В Дальнегорске отменили новогодний салют после опроса жителей

Администрация Дальнегорска в Приморском крае отменила новогодний салют на центральной площади. Такое решение местные власти приняли после опроса жителей — больше 60 процентов респондентов выбрали вариант «Сейчас не время для запуска салюта», сообщает ИА PrimaMedia.
Жители Дальнегорска встретят праздник без традиционных огней над центральной площадью. Об этом уведомили местные власти со ссылкой на данные опроса в телеграм-канале (18+).
Респондентам предложили два варианта ответа: «Да, я хочу посмотреть салют» и «Нет, сейчас не время для запуска салюта». Первый вариант собрал 37 процентов голосов. Большинство же проголосовало за отмену праздничного мероприятия.
«Учитывая мнение большинства, новогодний салют запускаться не будет. Средства будут перенаправлены на организацию мероприятий, посвященных празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщили власти Дальнегорска.
Примечательно, что этот вопрос вызвал горячие дебаты среди депутатов местной думы. На пиротехнику планировалось выделить 400 тысяч рублей. Некоторые народные избранники посчитали, что лучше эти средства направить на помощь участникам СВО.
«Сегодня дальнегорцы в очередной раз убедились, что могут влиять на некоторые решения городских властей. Правда, только в том случае, когда их спрашивают. Осталось только поверить, что их мнение может влиять и на другие, более значимые процессы», — сообщил один из местных телеграм-каналов (18+).
В то же время во Владивостоке новогодний салют отменять не планируют.
«Никакой отмены фейерверка на 31 декабря не запланировано. Все в силе», — уточнили ранее в пресс-службе администрации города.
Отметим, что в Камчатском крае губернатор Владимир Солодов на оперативном совещании в правительстве региона заявил об отмене новогоднего салюта в Петропавловске-Камчатском — в знак поддержки солдат на СВО.
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Поддержали решение и другие города и регионы, такие как Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополье, Крым, Сочи, Анапа, а также Курская, Брянская, Саратовская и Ростовская области, Удмуртия и Пермский край. Возможно, это не окончательный список: многие главы муниципалитетов считают, что «это не тот праздник, пока наши земляки, наши родные люди находятся на СВО».