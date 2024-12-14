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Прокуратура Иркутска объявила предостережение энергоснабжающей организации

Нарушение выявили во время мониторинга средств массовой информации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура объявила предостережение одной из организаций, осуществляющих электроснабжение в Иркутской области.

Во время мониторинга средств массовой информации стало известно, что компания направляет в адрес предприятий и органов власти письма о прекращении оказания услуг по заключенным с территориальными сетевыми организациями договорам.

Правоохранители отреагировали на сообщение и вынесли должностному лицу организации предостережение о недопустимости нарушений закона в сфере электроэнергетики. Ситуация все еще находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в Осинском районе около села Обуса неизвестные срубили две сосны. Одна из них при падении задела провода лини электропередач из-за чего в близлежащих населенных пунктах возникли кратковременные перебои с электричеством.

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