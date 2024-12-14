За четыре дня в Башкирии выпала треть месячной нормы осадков

В большинстве районов республики пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица. При этом холодная погода в регионе не задержится. Новая неделя начнется с потепления. Будет идти снег разной интенсивности. Местами образуется гололед, во время сильного ветра синоптики прогнозируют метель. На ожидаются снежные заносы, накат и каша.