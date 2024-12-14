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За четыре дня в Башкирии выпала треть месячной нормы осадков

В ближайшие дни похолодает до −23°.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 60% 777 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

В Башкирии с 10 по 13 декабря выпало 30% месячной нормы осадков. За последние сутки прирост снега составил 3−12 см, сообщает Башгидромет.

В выходные в регион произойдет заток холода. К воскресенью 15 декабря температура воздуха ночью понизится до −13,-18°, при прояснениях до −23. Днем столбик термометра поднимется до −10,-15°.

В большинстве районов республики пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица. При этом холодная погода в регионе не задержится. Новая неделя начнется с потепления. Будет идти снег разной интенсивности. Местами образуется гололед, во время сильного ветра синоптики прогнозируют метель. На ожидаются снежные заносы, накат и каша.