За четыре дня в Башкирии выпала треть месячной нормы осадков

В Башкирии с 10 по 13 декабря выпало 30% месячной нормы осадков. За последние сутки прирост снега составил 3−12 см, сообщает Башгидромет.
В выходные в регион произойдет заток холода. К воскресенью 15 декабря температура воздуха ночью понизится до −13,-18°, при прояснениях до −23. Днем столбик термометра поднимется до −10,-15°.
В большинстве районов республики пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица. При этом холодная погода в регионе не задержится. Новая неделя начнется с потепления. Будет идти снег разной интенсивности. Местами образуется гололед, во время сильного ветра синоптики прогнозируют метель. На ожидаются снежные заносы, накат и каша.