Студенты пожаловались на холод в общежитии омского колледжа

«В этом году решили заменить старые батареи на новые. Ради бога, меняйте! Мы только рады будем. Но уж точно не зимой. Засыпать мы стали чуть ли не в куртках, начало выбивать электричество. Случай, который произошёл на днях: ночь, время близится к 00:00, в соседнем крыле просто вырубается электричество. Девочки остались без какого-либо тепла, так как батареи сняли, возможность включить обогреватели нет», — сообщает анонимный автор поста.