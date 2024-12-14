Студенты пожаловались на холод в общежитии омского колледжа

Студенты Омского технологического колледжа пожаловались на плохие условия общежития заведения. По их словам, в этом году здание начали атаковать тараканы, а батареи решили заменить в декабре и оставили жильцов без электричества и тепла. Жалобу опубликовали в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».
«В этом году решили заменить старые батареи на новые. Ради бога, меняйте! Мы только рады будем. Но уж точно не зимой. Засыпать мы стали чуть ли не в куртках, начало выбивать электричество. Случай, который произошёл на днях: ночь, время близится к 00:00, в соседнем крыле просто вырубается электричество. Девочки остались без какого-либо тепла, так как батареи сняли, возможность включить обогреватели нет», — сообщает анонимный автор поста.
Студент также рассказал, что на 270 проживающих имеется только семь душевых кабинок, в которых часто ломаются лейки. После происшествия с батареями, по словам студентов, родители обратились к руководству с жалобой, однако её проигнорировали.
«Мы уже устали терпеть, ждать, когда в общежитии появятся нормальные условия. Нам просто хочется жить в теплоте, не спать в трёх штанах, укутавшись в четыре одеяла», — завершает жалобу студент.
В министерстве образования Омской области отреагировали на ситуацию и пообещали дать ответ не позднее 17 декабря.