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Снегопады и сильные холода прогнозируют в Башкирии на выходных

В Башкирии ожидается похолодание до −21 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на выходных прогнозируют осадки и сильные холода. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 15 декабря, ожидаются небольшие снегопады. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью днем составит −10,-15°.

Завтра, 16 декабря, по данным синоптиков, будет облачная погода. Ночью ожидаются небольшие снегопады, днем — в некоторых районах метель, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица. Будет юго-западный умеренный ветер, местами — порывы до сильного. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −11,-16°, при прояснениях — до −21°, днем потеплеет до −2,-7°.

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