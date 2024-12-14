Снегопады и сильные холода прогнозируют в Башкирии на выходных

Завтра, 16 декабря, по данным синоптиков, будет облачная погода. Ночью ожидаются небольшие снегопады, днем — в некоторых районах метель, на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица. Будет юго-западный умеренный ветер, местами — порывы до сильного. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −11,-16°, при прояснениях — до −21°, днем потеплеет до −2,-7°.