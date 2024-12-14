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В Челябинской области все выходные будет идти снег

Многих жителей Челябинской области беспокоило отсутствие снега в первом зимнем месяце, ведь это сказывалось на новогоднем настроении. Погода услышала сетования южноуральцев, и все выходные, 14 и 15 декабря, в регионе можно ожидать осадки. Подробнее о погодной обстановке на ближайшие дни рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 60% 777 мм рт. ст. +8°
Источник: Pchela.News

Днём в субботу температура воздуха в Челябинской области будет колебаться от −4 до −9 градусов, а ночью похолодает аж до −15…-25 градусов. В воскресенье столбики уличных термометров поднимутся до −15 градусов. В этот день также подует сильный западный ветер. В понедельник, 16 декабря, станет чуть теплее: днём температура воздуха будет составлять −3…-8 градусов.

В Челябинске сегодня воздух прогреется до −5…-7 градусов. Погодную картину дополнит порывистый юго-западный ветер. Ночью столбики уличных термометров покажут −16…-18 градусов, а в воскресенье днём температура будет колебаться от −10 до −12. В этот день тоже подует ветер, который будет царствовать в региональном центре вплоть до понедельника. В первый рабочий день новой недели жители могут ожидать до −4…-6 градусов.