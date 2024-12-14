В Челябинской области все выходные будет идти снег

В Челябинске сегодня воздух прогреется до −5…-7 градусов. Погодную картину дополнит порывистый юго-западный ветер. Ночью столбики уличных термометров покажут −16…-18 градусов, а в воскресенье днём температура будет колебаться от −10 до −12. В этот день тоже подует ветер, который будет царствовать в региональном центре вплоть до понедельника. В первый рабочий день новой недели жители могут ожидать до −4…-6 градусов.