Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают

«Именно с горячей — не кипятком, и чуть помешать. И поскольку в имитированной икре чаще всего используется краситель, раствор окрасится в красный или рыжеватый оттенок. А настоящая икра — это белок, то же самое, что яйца, например. И он просто свернется в горячей воде, а раствор будет мутновато-белым», — пояснила эксперт.