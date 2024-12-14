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Система ОСМС: казахстанцы получили свыше 1 млн дорогостоящих услуг

С начала года казахстанцы получили свыше 1 млн дорогостоящих исследований, таких как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), которые были оказаны за счет системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает DKnews.kz.

Источник: Gov

МРТ и КТ — это важные методы диагностики, которые помогают выявлять различные заболевания и патологии на ранних стадиях, а также оценивать состояние органов и тканей.

Из 500 тысяч пациентов, которым были предоставлены эти услуги, 45 тысяч прошли исследования при подозрении на онкологические заболевания.

В текущем году количество исследований увеличилось на 31,2 тысячи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При наличии медицинских показаний и статуса застрахованности вышеуказанные методы диагностики доступны пациентам бесплатно.

Система ОСМС позволяет гражданам страны получать доступ к дорогостоящим медицинским услугам, снижая финансовую нагрузку на пациентов и повышая доступность качественного медицинского обслуживания.

медицина