Система ОСМС: казахстанцы получили свыше 1 млн дорогостоящих услуг

МРТ и КТ — это важные методы диагностики, которые помогают выявлять различные заболевания и патологии на ранних стадиях, а также оценивать состояние органов и тканей.
Из 500 тысяч пациентов, которым были предоставлены эти услуги, 45 тысяч прошли исследования при подозрении на онкологические заболевания.
В текущем году количество исследований увеличилось на 31,2 тысячи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
При наличии медицинских показаний и статуса застрахованности вышеуказанные методы диагностики доступны пациентам бесплатно.
Система ОСМС позволяет гражданам страны получать доступ к дорогостоящим медицинским услугам, снижая финансовую нагрузку на пациентов и повышая доступность качественного медицинского обслуживания.