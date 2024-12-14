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Жители омского Берегового останутся без воды 18 декабря

Водоснабжение отключат на полдня из-за ремонтных работ.
Источник: Комсомольская правда

В среду, 18 декабря, в Омске и пригороде отключат холодную воду из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в пресс-службе «Росводоканала».

С 10:00 до 23:00 18 декабря воды не будет по адресам:

— Красноярский тракт, 40/1, 64, 107, 115, 123, 151/1;

— Ул. Комбинатская, 38, 46;

— Пр. Губкина, 21;

— Поселки Надеждино, Ключи, Харино, Береговой;

— Нефтяной переулок 18, 20;

— Концерн «Калина»;

— ЗАО «Сибнефтепродукт»;

— 23 Пожарная часть 5 отряд ФПС по Омской области. Омский водоканал принес извинения и призвал омичей запастись водой.