Жители омского Берегового останутся без воды 18 декабря

В среду, 18 декабря, в Омске и пригороде отключат холодную воду из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в пресс-службе «Росводоканала».
С 10:00 до 23:00 18 декабря воды не будет по адресам:
— Красноярский тракт, 40/1, 64, 107, 115, 123, 151/1;
— Ул. Комбинатская, 38, 46;
— Пр. Губкина, 21;
— Поселки Надеждино, Ключи, Харино, Береговой;
— Нефтяной переулок 18, 20;
— Концерн «Калина»;
— ЗАО «Сибнефтепродукт»;
— 23 Пожарная часть 5 отряд ФПС по Омской области. Омский водоканал принес извинения и призвал омичей запастись водой.