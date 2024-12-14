ЛЭТИ разработает оборудование на базе электротехнического кластера Курской области

ЛЭТИ станет передовой R&D-площадкой (информационно-аналитической площадкой по выявлению, структурированию и внедрению научно-технических решений, развитию системы подготовки кадров) электротехнического кластера Курской области. «Курский электроаппаратный завод и группа компаний вокруг него — пример современного динамично развивающегося предприятия в области разработки и производства электротехнической продукции и систем автоматизации. Нас объединяет не только общая заинтересованность в развитии отечественной инженерной электротехнической школы, но и понимание необходимости интеграции науки, образования и реального сектора экономики, получения синергетического эффекта от наших совместных усилий. Уже сегодня мы начали совместную подготовку высококлассных специалистов, способных обеспечить технологический суверенитет страны», — процитировали в пресс-службе ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктора Шелудько.