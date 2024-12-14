ЛЭТИ разработает оборудование на базе электротехнического кластера Курской области

КУРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» займется подготовкой кадров и разработкой инновационного оборудования на базе электротехнического кластера Курской области. Соглашение между университетом, Курским электроаппаратным заводом (КЭАЗ) и Государственным фондом развития промышленности Курской области уже подписано, сообщили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ.
«СПбГЭТУ “ЛЭТИ” подписал соглашение о стратегическом партнерстве с ГК “Курский электроаппаратный завод” (ГК “КЭАЗ”) и Государственным фондом развития промышленности Курской области. Согласно документу ЛЭТИ стал стратегическим партнером электротехнического кластера Курской области — объединение специализируется на исследованиях, разработках и внедрении новых технологий в сфере электротехники», — говорится в сообщении.
ЛЭТИ станет передовой R&D-площадкой (информационно-аналитической площадкой по выявлению, структурированию и внедрению научно-технических решений, развитию системы подготовки кадров) электротехнического кластера Курской области. «Курский электроаппаратный завод и группа компаний вокруг него — пример современного динамично развивающегося предприятия в области разработки и производства электротехнической продукции и систем автоматизации. Нас объединяет не только общая заинтересованность в развитии отечественной инженерной электротехнической школы, но и понимание необходимости интеграции науки, образования и реального сектора экономики, получения синергетического эффекта от наших совместных усилий. Уже сегодня мы начали совместную подготовку высококлассных специалистов, способных обеспечить технологический суверенитет страны», — процитировали в пресс-службе ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктора Шелудько.
В 2024 году Минпромторг России на базе КЭАЗ создал электротехнический кластер Курской области, специализирующийся на разработках и внедрении инновационных технологий в электротехническую отрасль. ГК «КЭАЗ» входит в перечень системообразующих предприятий России. На сегодня предприятие выпускает широкий перечень электротехнических решений для ключевых сфер российской экономики.
О "ЛЭТИ"
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. ЛЭТИ — один из ведущих технических университетов России и участник программы «Приоритет-2030». В университете обучается 11 тыс. студентов, среди его выпускников выдающиеся ученые, в том числе нобелевский лауреат Жорес Алферов.