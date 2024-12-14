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Пропавшего без вести школьника с зелеными глазами и русыми волосами разыскивают в Иркутске

В Иркутске полицейские разыскивают 14-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

14-летний Николай Савченко не вернулся домой в Иркутске. Обеспокоенная мать обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что последний раз видела сына около 14 часов 13 декабря в микрорайоне Юбилейный.

— Известно, что подросток ранее уже уходил из дома. Летом его находили в компьютерном клубе на Баргузине, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Парень может находиться в любой части города. В день исчезновения был одет в черную куртку до колен, черную вязаную шапку, штаны (как на фото), кроссовки зимние синего цвета и с белыми вставками. Приметы школьника: на вид 13−14 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы русые, коротко стриженные.

Иркутян просят помочь в поисках и не оставаться в стороне!