Пропавшего без вести школьника с зелеными глазами и русыми волосами разыскивают в Иркутске

Парень может находиться в любой части города. В день исчезновения был одет в черную куртку до колен, черную вязаную шапку, штаны (как на фото), кроссовки зимние синего цвета и с белыми вставками. Приметы школьника: на вид 13−14 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы русые, коротко стриженные.