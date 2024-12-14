Новогодняя ночь на главном катке Екатеринбурга обойдется в 6 тысяч рублей

За три часа катания на коньках на главном катке в центре Екатеринбурга в новогоднюю ночь 2025 года обойдется в 6 тысяч рублей. В стоимость помимо катания на площади 1905 года входит шоу-программа. Билеты выставили на продажу на официальном сайте катка.