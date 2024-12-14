Новогодняя ночь на главном катке Екатеринбурга обойдется в 6 тысяч рублей

За три часа катания на коньках на главном катке в центре Екатеринбурга в новогоднюю ночь 2025 года обойдется в 6 тысяч рублей. В стоимость помимо катания на площади 1905 года входит шоу-программа. Билеты выставили на продажу на официальном сайте катка.
— 31 декабря с 23 часов до 2 часов 1 января каток на площади 1905 года ждет гостей, — написано в приглашении.
Жителей Екатеринбурга на катке будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, а также герои сказок. В полночь здесь покажут традиционное поздравление президента, после чего продолжится музыкальная программа с участием дуэта Флоры Бичахчян и Макса Юдина.
Сейчас каток готовят к открытию, объект готов на 80%. Открывать каток на площади 1905 года приедет серебряный призер Олимпиады Илья Авербух. Объект будет открыт для катания до конца февраля, посетить его можно будет бесплатно.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не исключил, что до официального открытия лично протестирует площадку. Ледовый городок в этот раз разместят в Историческом сквере.