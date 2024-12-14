В Александро-Невском соборе Волгограда помолились о здравии губернатора Бочарова

«Господь призвал его на это служение и коснулся его сердца с призывом построить храм. Много было до него губернаторов, были желающие и обещающие. Но исполнил это, отозвался конкретным действием только один из них — наш Андрей Иванович. Что он перенес, что он испытал, какие скорби, искушения внешние, внутренние, мы не знаем. Знаем отчасти — вся полнота открыта только Богу. Как ему в дальнейшем нести свой крест губернаторский, мы тоже не знаем, но мы молимся за него, потому что Господь ему дал власть, возможность, силу и разумение сделать нашу землю Волгоградскую лучше. Мы видим, что по милости Божьей, по молитвам Андрея Первозванного, Александра Невского, наших Волгоградских святых и нас с вами и город, и земля Волгоградская преображаются».