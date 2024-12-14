Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Александро-Невском соборе Волгограда помолились о здравии губернатора Бочарова

Митрополит Феодор сказал, что сам Господь призвал Андрея Бочарова в Волгоградскую область.

Источник: администрация Волгоградской области

В пятницу, 13 декабря, волгоградцы, прихожане собора Александра Невского молились о здравии губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Нет, глава региона не заболел, просто в этот день праздновал именины. Православные 13 декабря отмечали день святого апостола Андрея Первозванного, и в главном храме Волгограда прошли престольные торжества. Также верующие совершили Крестный ход вокруг собора, а митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор после Божественной литургии выступил перед молящимися с архипастырским словом, сообщает официальный телеграм-канал Волгоградской епархии.

В своем слове Владыка поздравил прихожан с престольным праздником, и рассказал, чему должен научить пример апостола Андрея, который был простым рыбаком и первым отозвался на призыв Иисуса Христа.

«У нас с вами в обществе часто бывает так: каждый понимает, что нужно делать, но никто не делает. Ждут, когда кто-нибудь начнет первым. Но если нет никого из первых, то бывает, что нет ни вторых, ни третьих, ни последних».

сказал митрополит

Во время службы верующие совершили молебен, во время которого помолились о здравии губернатора Андрея Бочарова. Позже Митрополит объяснил, почему это будут делать и дальше:

«Господь призвал его на это служение и коснулся его сердца с призывом построить храм. Много было до него губернаторов, были желающие и обещающие. Но исполнил это, отозвался конкретным действием только один из них — наш Андрей Иванович. Что он перенес, что он испытал, какие скорби, искушения внешние, внутренние, мы не знаем. Знаем отчасти — вся полнота открыта только Богу. Как ему в дальнейшем нести свой крест губернаторский, мы тоже не знаем, но мы молимся за него, потому что Господь ему дал власть, возможность, силу и разумение сделать нашу землю Волгоградскую лучше. Мы видим, что по милости Божьей, по молитвам Андрея Первозванного, Александра Невского, наших Волгоградских святых и нас с вами и город, и земля Волгоградская преображаются».

религии