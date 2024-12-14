В Александро-Невском соборе Волгограда помолились о здравии губернатора Бочарова

В пятницу, 13 декабря, волгоградцы, прихожане собора Александра Невского молились о здравии губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Нет, глава региона не заболел, просто в этот день праздновал именины. Православные 13 декабря отмечали день святого апостола Андрея Первозванного, и в главном храме Волгограда прошли престольные торжества. Также верующие совершили Крестный ход вокруг собора, а митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор после Божественной литургии выступил перед молящимися с архипастырским словом, сообщает официальный телеграм-канал Волгоградской епархии.
В своем слове Владыка поздравил прихожан с престольным праздником, и рассказал, чему должен научить пример апостола Андрея, который был простым рыбаком и первым отозвался на призыв Иисуса Христа.
«У нас с вами в обществе часто бывает так: каждый понимает, что нужно делать, но никто не делает. Ждут, когда кто-нибудь начнет первым. Но если нет никого из первых, то бывает, что нет ни вторых, ни третьих, ни последних».
Во время службы верующие совершили молебен, во время которого помолились о здравии губернатора Андрея Бочарова. Позже Митрополит объяснил, почему это будут делать и дальше:
«Господь призвал его на это служение и коснулся его сердца с призывом построить храм. Много было до него губернаторов, были желающие и обещающие. Но исполнил это, отозвался конкретным действием только один из них — наш Андрей Иванович. Что он перенес, что он испытал, какие скорби, искушения внешние, внутренние, мы не знаем. Знаем отчасти — вся полнота открыта только Богу. Как ему в дальнейшем нести свой крест губернаторский, мы тоже не знаем, но мы молимся за него, потому что Господь ему дал власть, возможность, силу и разумение сделать нашу землю Волгоградскую лучше. Мы видим, что по милости Божьей, по молитвам Андрея Первозванного, Александра Невского, наших Волгоградских святых и нас с вами и город, и земля Волгоградская преображаются».