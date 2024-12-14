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Облачная погода и метель ожидаются в Беларуси в субботу

Неустойчивые погодные условия принесут в республику незначительное похолодание и осадки в виде снега.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 69% 777 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют в Беларуси облачную погоду с прояснениями в предстоящую субботу, 14 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На севере страны временами будет идти снег, возможна слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, поэтому автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 4−9 метров в секунду. На северо-востоке порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −5 до −11 градусов Цельсия, днем — от −5 до +1 градуса.