Облачная погода и метель ожидаются в Беларуси в субботу

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 4−9 метров в секунду. На северо-востоке порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −5 до −11 градусов Цельсия, днем — от −5 до +1 градуса.