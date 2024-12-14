В Свердловской области дороги после снегопада чистят 422 единицы техники

В ночь на 14 декабря дорожные службы боролись с последствиями снегопада в Свердловской области.
На уборку дорог вывели 422 единицы спецтехники, включая 270 комбинированных дорожных машин, 35 машин с отвалом, 59 грейдеров и 58 единиц другой техники.
По данным Департамента информационной политики Свердловской области, за ночь специалисты использовали 7 400 тонн пескосоляной смеси и 123 тонны песка.
Утром рабочие продолжают чистить дороги до полного устранения скольких участков. Сейчас низкий коэффициент сцепления зафиксирован на 25 автоматических метеопостах из 57.
За сутки на дорогах Свердловской области выпало до четырех сантиметров снега.
— Водителям во время движения нужно быть осторожными, неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать безопасные скорость и стиль вождения, — отмечают в региональном ДИПе.
Отметим, что информацию о скользких участках дорог Свердловской области можно передать через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», либо через виджет «Сообщи о проблеме», который есть во всех официальных государственных пабликах региона.