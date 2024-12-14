Власти решили продлить рейс Пермь — Красноярск на 2025 год

Расписание полетов по этому маршруту пока составлено до 31 декабря этого года. Однако источник, близкий к аэропорту Перми, сообщил «Ъ-Прикамье», что власти после двух месяцев полетов приняли решение продлить полеты на весь 2025 год. По его данным, средняя загрузка рейсов приближается к 80%.
В краевом минтрансе подтвердили факт принятого решения. «По результатам промежуточного анализа, загрузка судов составляет 60−70%, что говорит о востребованности данного направления. Правительство Пермского края заинтересовано в продолжении полетной программы в 2025 году, — сказали в пресс-службе ведомства.— В настоящее время проходит отбор Федерального агентства воздушного транспорта, по результатам которого будет принято решение о возможности продления полетов по маршруту Пермь — Красноярск в 2025 году».
Полетная программа из Перми в Красноярск началась со 2 ноября. Полеты субсидируются из бюджетов Красноярского и Пермского краев. Каждый из регионов, согласно информации Росавиации, компенсирует по 35% стоимости билета. Стоимость компенсации одного рейса из краевого бюджета составляет 123 тыс. руб. Вылеты из Красноярска осуществляются по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus A319, рассчитанный на 128 человек. Рейсы выполняет авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»).