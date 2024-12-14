Власти решили продлить рейс Пермь — Красноярск на 2025 год

Полетная программа из Перми в Красноярск началась со 2 ноября. Полеты субсидируются из бюджетов Красноярского и Пермского краев. Каждый из регионов, согласно информации Росавиации, компенсирует по 35% стоимости билета. Стоимость компенсации одного рейса из краевого бюджета составляет 123 тыс. руб. Вылеты из Красноярска осуществляются по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus A319, рассчитанный на 128 человек. Рейсы выполняет авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»).