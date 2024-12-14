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Беларусь будет председательствовать в ЕАЭС в 2025 году

В 2025 году в ЕАЭС будет председательствовать Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь будет председательствовать в ЕАЭС в 2025 году. Об этом, как передает телеграм-канал Совмина республики, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

— В 2025 году председательство в органах Евразийского экономического союза переходит к Республике Беларусь, — приводит слова Головченко названный источник.

Премьер-министр Беларуси констатировал также, что республика не только максимально ответственно отнесется к данной миссии, но и «сделает все возможное для дальнейшего поступательного развития Евразийского экономического союза».

Ранее мы писали о пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске, который случился 13 декабря 2025 года (тут про это).