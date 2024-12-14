Лукашенко подписал закон о бюджете Беларуси на 2025 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О республиканском бюджете на 2025 год». Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что названный нормативно-правовой акт «разработан на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию Беларуси с учетом складывающейся экономической ситуации».
Привел обозначенный выше источник и величину прогнозируемого объема доходов бюджета республики: она определена в размере 45,8 миллиардов белорусских рублей.
Что касается характера бюджетных расходов, то, как констатировал названный источник, будет сохранена социальная направленность, средства будут направлены на «оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, а также на выполнение государственных социальных стандартов».
Ранее мы писали о том, что стало известно, какая страна будет возглавлять ЕАЭС в 2025 году (тут про это).