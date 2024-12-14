Страшно красиво: спасатели напомнили нижегородцам об опасности гирлянд

Спасатели напомнили жителям Нижегородской области правила эксплуатации гирлянд. Предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Чтобы новогоднее настроение не омрачил пожар из-за неисправной гирлянды, необходимо:
- использовать только сертифицированные изделия;
- проверять целостность гирлянды перед включением;
- отключать, уходя из дома и на ночь.
«Если заметили, что гирлянда искрится или появился неприятный запах, выключайте её. Ваша безопасность — ваша ответственность!» — сказано в сообщении.