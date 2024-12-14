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Страшно красиво: спасатели напомнили нижегородцам об опасности гирлянд

Украшение обязательно нужно отключать, если вы ложитесь спать или уходите из дома.

Спасатели напомнили жителям Нижегородской области правила эксплуатации гирлянд. Предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Чтобы новогоднее настроение не омрачил пожар из-за неисправной гирлянды, необходимо:

  • использовать только сертифицированные изделия;
  • проверять целостность гирлянды перед включением;
  • отключать, уходя из дома и на ночь.

«Если заметили, что гирлянда искрится или появился неприятный запах, выключайте её. Ваша безопасность — ваша ответственность!» — сказано в сообщении.