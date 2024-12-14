Ушел из жизни председатель нефтекамского Горсовета Радус Ахметшин

— Но главное, что Радус Ахметшин был хорошим и добрым человеком, который всегда помогал и давал полезные советы. В сердцах горожан он навсегда останется открытым, ответственным, добрым и отзывчивым человеком … В истории Нефтекамска — его славным сыном, почетным гражданином, человеком, который большую часть своей жизни посвятил городу, его жителям и воспитанию подрастающего поколения, — заявили в мэрии Нефтекамска.