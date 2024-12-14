Ушел из жизни председатель нефтекамского Горсовета Радус Ахметшин

В Башкирии ушел из жизни председатель Горсовета Нефтекамска, руководитель Нефтекамского машиностроительного колледжа Радус Ахметшин. Об этом рассказала пресс-служба администрации мэрии.
Радус Ядитович родился в деревне Тугаево в Бураевском районе. После школы поступил в Башкирский государственный педагогический институт. После вуза трудился учителем математики в Арслановской средней школе, затем заместителем директора восьмилетней школы в Кудашево. Потом переехал в Нефтекамск и стал преподавать математику в местном профтехучилище № 38, спустя время возглавил учреждение.
С 2000 года Радус Ахметшин занимал поста директора Нефтекамского машиностроительного колледжа. Он постоянно участвовал в республиканских, всероссийских и международных научно-практических конференциях, а также имел степень кандидата педагогических наук.
Кроме того, Радус Ядитович преуспел в общественной деятельности. Был удостоен званий почетного работника среднего профессионального образования России, заслуженного работника образования Башкирии, почетного гражданина Нефтекамска и почетного знака «За заслуги перед Нефтекамском».
— Но главное, что Радус Ахметшин был хорошим и добрым человеком, который всегда помогал и давал полезные советы. В сердцах горожан он навсегда останется открытым, ответственным, добрым и отзывчивым человеком … В истории Нефтекамска — его славным сыном, почетным гражданином, человеком, который большую часть своей жизни посвятил городу, его жителям и воспитанию подрастающего поколения, — заявили в мэрии Нефтекамска.
Церемония прощания с Радусом Ядитовичем проходит в эти минуты в Нефтекамске в Городском Центре культуры.