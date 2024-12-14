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В Волгодонске ночью сгорели два автомобиля

В ночь на субботу в Волгодонске загорелись автомобили в разных частях города.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области в ночь на субботу, 14 декабря, загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел в 00:15 ночи на Карла Маркса, 2. Известно, что у машины загорелся моторный отсек. На место незамедлительно выехали шесть пожарных и две единицы техники. Они ликвидировали огонь на площади один квадратный метр.

Второе авто загорелось на улице 50-лет СССР, 2. Сообщение о возгорании поступило в 1:29. Огонь охватил площадь два квадратных метра. На место выезжали восемь пожарных и две единицы техники.

— Погибших и пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.