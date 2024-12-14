Стал известен список адресов, где на следующей неделе «РКС-Самара» планирует отключение воды

Также 17 декабря на водопроводной линии по ул. Стара-Загора будет произведён демонтаж пожарного гидранта диаметром 50 мм, ремонт трубопровода и запорной арматуры диаметром 300 мм, а также установлен хомут. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 15:00 по адресам: