Биолог Васильев: общий предок человека и обезьяны жил около 7 млн лет назад

«К ним относится, например, строение кисти рук и объем мозга. Последнее называется мозговым Рубиконом. Первый человек произошел от австралопитеков. Это обезьяны, которые уже были очень похожи на людей, но мозг у них был маленький, всего около 500 кубических сантиметров. Первый человек был найден Льюисом Лики, это был человек умелый или Homo habilis. И у него уже объем мозга был 600 кубических сантиметров. Все, что до этой отметки — обезьяны, а после — люди. Нам известно девять видов австралопитеков, и скорее всего люди произошли от грацильных форм австралопитеков, которые были всеядны. Некоторые формы, например, массивные были вегетарианцами и они смогли жить в одно время с человеком», — заключил Васильев.