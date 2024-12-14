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Путин утвердил нового председателя Черлакского районного суда

Указом главы государства в Омской области назначили еще двух судей районного суда.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Омской области, в том числе нового председателя Черлакского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Согласно документу, председателем Черлакского районного суда Омской области стала Татьяна Глазкова.

Судьями Центрального районного суда Омска назначены Денис Тухватулин и Екатерина Филимонова.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Владимир Путин подписал указ о назначении шести новых судей в Омской области. Двое из них были назначены председателями районных судов.