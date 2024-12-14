Путин утвердил нового председателя Черлакского районного суда

Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Омской области, в том числе нового председателя Черлакского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Согласно документу, председателем Черлакского районного суда Омской области стала Татьяна Глазкова.
Судьями Центрального районного суда Омска назначены Денис Тухватулин и Екатерина Филимонова.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Владимир Путин подписал указ о назначении шести новых судей в Омской области. Двое из них были назначены председателями районных судов.