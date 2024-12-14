В МЧС сообщили о том, что площадь пожара в ТЦ «Беларусь» в Витебске составила две тысячи квадратных метров.
«Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара было задействовано 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, о масштабном пожаре в Витебске стало известно вечером в пятницу, 13 декабря 2024 года (тут про это). Также спасатели сообщили о предварительном количестве пострадавших в результате пожара, потребовавшего эвакуации людей через окна.