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Гаишники поймали в Башкирии во время массовых проверок 49 нетрезвых водителей

В Башкирии за день выявили 49 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии во время массовых на выходных проверок выявила 49 нетрезвых водителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Рейды были направлены на предупреждение аварийных ситуаций и пресечение нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГАИ составили на нарушителей более 1100 административных материалов. Задержали и отстранили от управления транспортом 49 нетрезвых водителей.

Севастьянов напомнил, что о фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД республики 8 (347) 279−32−92, а также в чат-бот региональной дорожной полиции @GIBDDRB_02bot.

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