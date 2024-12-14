Двое детей и два сотрудника МЧС пострадали при пожаре ТЦ «Беларусь» в Витебске. Как сообщили спасатели, пожар в торговом центре «Беларусь» областного центра полностью ликвидирован, «при помощи высотной техники спасли 6 человек и 4 вывели из помещений при помощи масок, эвакуировалось 215 человек».
Добавим, что по предварительным данным, общее количество пострадавших в результате пожара составило 15 человек.
Напомним, о масштабном пожаре в Витебске стало известно вечером в пятницу, 13 декабря 2024 года (тут про это). Также спасатели сообщили о предварительном количестве пострадавших в результате пожара, потребовавшего эвакуации людей через окна.
Ранее мы писали о том, что в Витебске отменили праздничные мероприятие и шествие Дедов Морозов (читать далее тут).