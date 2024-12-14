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Двое детей и два сотрудника МЧС пострадали при пожаре ТЦ «Беларусь» в Витебске

Стало известно о том, что при пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске пострадало двое детей.

Источник: Комсомольская правда

Двое детей и два сотрудника МЧС пострадали при пожаре ТЦ «Беларусь» в Витебске. Как сообщили спасатели, пожар в торговом центре «Беларусь» областного центра полностью ликвидирован, «при помощи высотной техники спасли 6 человек и 4 вывели из помещений при помощи масок, эвакуировалось 215 человек».

Добавим, что по предварительным данным, общее количество пострадавших в результате пожара составило 15 человек.

Напомним, о масштабном пожаре в Витебске стало известно вечером в пятницу, 13 декабря 2024 года (тут про это). Также спасатели сообщили о предварительном количестве пострадавших в результате пожара, потребовавшего эвакуации людей через окна.

Ранее мы писали о том, что в Витебске отменили праздничные мероприятие и шествие Дедов Морозов (читать далее тут).