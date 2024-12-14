График движения поездов изменится на МЦД-3 с 17 декабря

Между тем составы МЦД и другие пригородные поезда перейдут на новое расписание с 15 декабря. Составы МЦД-1 и МЦД-2 будут ходить быстрее — ускорение составит до 5 минут. Ряд других поездов на всех направлениях также сократит время в пути, а моменты отправления и прибытия станут более удобными для пассажиров, сократятся и интервалы пересадок.